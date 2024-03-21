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Haberler > Haberler > Şırnak’ta 21 Mart Perşembe günü 2 ilçede eğitime ara verildi

Şırnak’ta 21 Mart Perşembe günü 2 ilçede eğitime ara verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şırnak’ta 21 Mart Perşembe günü 2 ilçede eğitime ara verildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullar tatil mi, Şırnak’ta 21 Mart okullar tatil mi soruları gündeme geldi. Yoğun kar yağışının yaşandığı Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime ara verildi mi araştırılıyor. Şırnak Valiliği açıklama yaptı. İşte, detaylar…

İki gündür yoğun kar yağışı yaşanılan Şırnak’ta 20 Mart tarihinde bir günlük kar tatili ilan edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle bugün de okullar tatil mi, Şırnak’ta 21 Mart okullar tatil mi soruları gündeme geldi. Şırnak Valiliği açıklaması haberimizde yer alıyor…

21 MART ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Engelli  ve hamile kamu çalışanları da izinli sayıldı. 

ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Şırnak Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi. Valilik engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli olduklarını duyurdu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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