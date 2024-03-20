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Haberler > Haberler > Van'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? 20 Mart 2024 Van Valiliği açıkladı

Van'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? 20 Mart 2024 Van Valiliği açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçe merkezi ve köylerinde bir gün süreyle okullar tatil edildi.| 20 Mart tarihinde Van'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmadığı, hangi ilçelerde tatil olduğu araştırılıyor. İşte, detaylar...

Van'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? soruları gündeme geldi. 20 Mart 2024, Van'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Van Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Detaylar...

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 Mart 2024 Çarşamba günü, 11 ilçe merkezi ve köylerinde 1 gün süreyle okullarda eğitim öğretime ara verildi. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayılacağı açıklandı. Van'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? 20 Mart 2024 Van Valiliği açıkladı - 1. Resim

VAN'DA OKULLAR HANGİ İLÇELERDE TATİL?

Van'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilen ilçeler şunlar:

Muradiye

İpekyolu

Edremit

Tuşba

Başkale

Bahçesaray

Çatak

Gürpınar

Özalp

Saray

Çaldıran

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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