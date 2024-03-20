Van'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? 20 Mart 2024 Van Valiliği açıkladı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 07:28 - Güncelleme: 20 Mart 2024 07:31 - Güncelleme:

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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçe merkezi ve köylerinde bir gün süreyle okullar tatil edildi.| 20 Mart tarihinde Van'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmadığı, hangi ilçelerde tatil olduğu araştırılıyor. İşte, detaylar...