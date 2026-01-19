Trendyol 1. Lig’de haftanın kapanış mücadelesinde heyecan dorukta. Ege temsilcisi Bodrumspor’un, sahasında güçlü rakibi Sivasspor’u konuk edeceği maçın saati ve yayınlanacağı kanal, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte maçın şifresiz yayın bilgileri ve tüm detayları...

Bodrum İlçe Stadyumu, bu akşam ligin iki iddialı ekibinin kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapacak. Hem Bodrumspor hem de Sivasspor, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve haftayı üç puanla kapatmak için sahaya çıkıyor. Muğla'da oynanacak bu kritik randevu öncesinde, taraftarlar ekran başına geçmek için geri sayıma başladı. Peki, Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BODRUMSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor ile Sivasspor arasındaki bu önemli lig mücadelesi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma hakemin başlama düdüğüyle saat 20:00'de başlayacak. Maç, Bodrumspor’un ev sahipliğinde, bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, kamu yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından şifresiz ve açık kanal üzerinden yayınlanacak. Şifreli yayın tercih eden veya dijital paket sahibi olan izleyiciler için ise alternatif olarak beIN Sports Max 1 kanalı canlı yayın hizmeti sunacak.

