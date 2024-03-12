Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm 14 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak

Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm 14 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm 14 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm ne zaman? sorusu gündeme geldi. Adana'dan İstanbul'a uzanan bir sokak hikayesi anlatan Sokağın Çocukları dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Final sezonu yayınlanan dizide Cemal ve Yusuf'un karşılıklı mücadelesi devam ediyor.

Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm ne zaman?  sorusu araştırılıyor. Adana'dan İstanbul'a uzanan sokakların hikayesini anlatan dizi Blu TV'de yayınlanıyor. Sokağın Çocukları 7. sezon 7. bölüm hangi gün detaylar haberimizde...

SOKAĞIN ÇOCUKLARI 7 SEZON 7 BÖLÜM NE ZAMAN?

Sokağın Çocukları 7. sezon 7. bölüm, 14 Mart Perşembe akşamı Blu TV'de yayınlanacak. 

SOKAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Burak Şahin

Kerem Ali Yengüner

Furkan Murat Uğur

Burak Akyüz

Onur Akbay

Mehmet Elmas

İrfan Ballı

Burçe Yağmur Karabal

Hakan Erkuran

Volkan Ölçen 

SOKAĞIN ÇOCUKLARI HANGİ PLATFORM?  

Sokağın Çocukları, Blu TV dijital platformunda yayınlanıyor. Dizinin ilk sezonu 6 Şubat 2020 tarihinde başladı.Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm 14 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak - 1. Resim

SOKAĞIN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Sokağın Çocukları dizisi, sokağın kurallarıyla büyüyen üç neslin üzerinden ilerler. Her nesilin kendi "sokağın adaleti"bakış açısı vardır. Türk yapımı Sokağın Çocukları dizisi dram, polisiye, akiyon ve suç türlerinde internet dizisidir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden? - HaberlerMecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?Mecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü? - HaberlerMecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü?5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Tayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durum - HaberlerTayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durumDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi - HaberlerDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendiKonya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEO - HaberlerKonya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEOEğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 Şehit - HaberlerEğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 ŞehitHırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede? - HaberlerHırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede?KAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi? - HaberlerKAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi?Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - HaberlerTrabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...