Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm 14 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 19:03 - Güncelleme: 12 Mart 2024 22:40 - Güncelleme:

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Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm ne zaman? sorusu gündeme geldi. Adana'dan İstanbul'a uzanan bir sokak hikayesi anlatan Sokağın Çocukları dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Final sezonu yayınlanan dizide Cemal ve Yusuf'un karşılıklı mücadelesi devam ediyor.