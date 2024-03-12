Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm 14 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak
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Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm ne zaman? sorusu gündeme geldi. Adana'dan İstanbul'a uzanan bir sokak hikayesi anlatan Sokağın Çocukları dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Final sezonu yayınlanan dizide Cemal ve Yusuf'un karşılıklı mücadelesi devam ediyor.
Sokağın Çocukları 7 sezon 7 bölüm ne zaman? sorusu araştırılıyor. Adana'dan İstanbul'a uzanan sokakların hikayesini anlatan dizi Blu TV'de yayınlanıyor. Sokağın Çocukları 7. sezon 7. bölüm hangi gün detaylar haberimizde...
SOKAĞIN ÇOCUKLARI 7 SEZON 7 BÖLÜM NE ZAMAN?
Sokağın Çocukları 7. sezon 7. bölüm, 14 Mart Perşembe akşamı Blu TV'de yayınlanacak.
SOKAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCULARI
Burak Şahin
Kerem Ali Yengüner
Furkan Murat Uğur
Burak Akyüz
Onur Akbay
Mehmet Elmas
İrfan Ballı
Burçe Yağmur Karabal
Hakan Erkuran
Volkan Ölçen
SOKAĞIN ÇOCUKLARI HANGİ PLATFORM?
Sokağın Çocukları, Blu TV dijital platformunda yayınlanıyor. Dizinin ilk sezonu 6 Şubat 2020 tarihinde başladı.
SOKAĞIN ÇOCUKLARI KONUSU NE?
Sokağın Çocukları dizisi, sokağın kurallarıyla büyüyen üç neslin üzerinden ilerler. Her nesilin kendi "sokağın adaleti"bakış açısı vardır. Türk yapımı Sokağın Çocukları dizisi dram, polisiye, akiyon ve suç türlerinde internet dizisidir.