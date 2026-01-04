İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyanın günlerdir konuştuğu Bedri Usta olayı ile ilgili harekete geçti. Savcılık, "Bedri Usta" isimli restoran hakkında "yüksek fiyat uygulamaları" iddiaları ile ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki, Bedri Usta kimdir, neden gündem oldu?

Türkiye'nin ünlü kebapçıları arasında gösterilen "Bedri Usta" lakaplı Bedrettin Aydoğdu'nun kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın yankısı sürüyor. Kadıköy’de bir müşterinin 4 bin TL’lik restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan tartışmada, işletme sahibi Bedri Usta’nın sert üslubu büyük tepki çekmişti.



Sosyal medya Bedri Usta olayını konuşuyor! Bedri Usta kimdir, neden gündem oldu?

ÖNCE DENETİM ARDINDAN SORUŞTURMA

Birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası, Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2025’te işletmede denetim gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, “etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği” yönündeki yönetmeliğe aykırılıklar tespit edildiğini açıkladı.

Bir hamle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Savcılık, "Bedri Usta" isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Kadıköy-Fenerbahçe’deki şubede bir müşterinin 290 TL’lik lahmacun, 380 TL’lik çorba ve 400 TL’lik vale ücretinin yer aldığı toplam 4 bin TL’lik adisyonu paylaşmasıyla başladı. “Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı” diyen müşteriye Bedri Usta, “Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör” şeklinde cevap verdi.

TEPKİLER ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın uzun süre konuşulması üzerine özür açıklaması geldi. Bedri Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar,

Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.

Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.

Kendinize iyi bakın."



BEDRİ USTA KİMDİR?



Bedrettin Aydoğdu; nam-ı diğer Bedri Usta, 1970 yılında Mardin’de doğdu. Dokuz kardeşe sahip olan Bedrettin Aydoğdu, 7 yaşında göç ettiği Adana'da başladı mesleğine. İlk olarak 1992 yılında Adana Yüzevler Kebapçısını açtı. 2022 yılında çıkardığı "Ustalıkla Pişer Hayat" isimli kitabıyla deneyimlerini paylaştı.

