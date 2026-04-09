"Eşref Rüya" dizisinin oyuncularından Görkem Sevindik’in sosyal medya paylaşımı İsrail basınında yer aldı! Türk siyasetini birleştirirken Görkem Sevindik'e AK Parti, CHP ve İYİ Parti’den destek mesajları geldi. Peki, Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba’sı Görkem Sevindik kimdir, ne söyledi?

Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik’in Filistinli esirlerle ilgili paylaşımı İsrail’de yankı uyandırdı. İsrailli Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Sevindik’i hedef aldı. CNN Türk’e konuşan Sevindik, "Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş, körfez ülkelerini de etkisi altına alırken İsrail bir yandan Lübnan’a saldırmaya diğer taraftan da Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz zulümlerine devam ediyor.

İSRAİL MECLİSİ’NİN KARARI

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

KAYITSIZ KALMADI

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya’da “Kadir Baba” rolüne hayat veren Görkem Sevindik, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…” serzenişinde bulundu.

NE ZAMAN AYAĞA KALKACAK?

"Lütfen susmayalım" diyen Sevindik, "İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…" diye seslendi.

PROVOKATİF VİDEO

Usta oyuncu Sevindik’in bu paylaşımı, İsrail’de büyük yankı uyandırdı. Provakatif açıklamalarıyla dikkat çeken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e cevap vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" paylaşımı yaptı.

Sözleri İsrail basınında yer aldı! Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba’sı Görkem Sevindik kimdir, ne söyledi?

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Sevindik 17 Ekim 1986'da Adana'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2010 yılında, popüler suç dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da Pusat karakterini canlandırarak başladı.

Kalbim Seni Seçti'de kısa bir süre göründükten sonra , kariyerindeki bir diğer dönüm noktası popüler askeri dizi Söz'deki rolü oldu. 2020 yılında ise Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç ile birlikte rol aldığı suç dizisi Ramo'nun kadrosuna katıldı.



