Yorumculuk yapan eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu, "Artık son maçları" diyerek, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek, zirvede puan farkını 4'e çıkardı. Konuk ekibin oyununu yorumlayan İlker Yağcıoğlu, tartışmaların odağından inmeyen golcü futbolcuya ayrı parantez açtı.

"İKİNCİ YARIDA ROLLER DEĞİŞTİ"

TRT Spor canlı yayınında konuşan eski futbolcu, "Ligin ilk 6 haftası olsa çok iddialı bir cümle kurardım; 'Galatasaray bu oyunla şampiyon olamaz' derdim. Fakat son 6 hafta, Göztepe gibi bir deplasmanda ikinci yarıdaki oyunu görmezden gelebiliyorsun çünkü amaç skoru almak. İlk 45 dakika zor olması beklenen bir maç Galatasaray için çok kolay geçti. Göztepe'nin ilk 45 dakikada bir tek Arda ile bir pozisyonu var. Onun haricinde Galatasaray'ın kalesine gelemedi. Galatasaray 2 gol buldu, 2 tane kaçırdı, maç bitebilirdi ama ikinci yarısı tuhaf. Bir ara Galatasaray, Anadolu takımı gibi savunma yapıyordu, roller değişmiş gibiydi sanki" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina kaydetti.

"DERBİDE BERABERLİK BİLE GALATASARAY'A YARAR"

Sezonun kırılma anının RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacağını aktaran İlker Yağcıoğlu, "4 puanlık fark Galatasaray adına kalan haftalarda büyük avantaj. Bu maçlardan bir tanesi ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle. Beraberlik dahi o maçta Galatasaray'ın işine yarayacak. Sezonun kırılma anı yine derbi olacak" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NİN GALATASARAY'DA SON MAÇLARI"

Galatasaray'ın sezon sonunda Mauro Icardi ile yollarını ayıracağını savunan 60 yaşındaki yorumcu, "Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu. Barış Alper, o bölgede oynadı ve oldukça da etkili oynadı. Maçın ilk 45 dakikası epey bir hırpaladı ki kolay değildir, Göztepe'nin güçlü bir savunması var, vermiş olduğu mücadele önemliydi. 'Leroy Sane futbol oynamayı özlemiş' dedik, o da ilk 45 dakika çok iyi oynadı. Galatasaray'da birkaç tane oyuncu iyi oynayınca zaten maçı çevirmeyi becerebiliyor. Bu akşam da öyle bir maç oldu. İlk devre kolay ama ikinci devresi çok zorlandıkları bir maç. Hepsi bir tarafa önemli olan kazanmaktı" dedi.

Mario Icardi, 85'inci dakikada leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu.

