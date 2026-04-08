İran’daki çatışmalar yarın sona erse bile, otomotiv sektörü 2027 yılına kadar 1,4 milyon adetlik bir satış kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar ve artan enerji maliyetleri, küresel pazarı etkiliyor.

Orta Doğu’da tırmanan İran merkezli gerilim, yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel otomotiv endüstrisinin dengelerini de derinden sarsıyor. Sektörün en kritik analiz kaynaklarından S&P Global Mobility’nin son raporu, otomobil üreticileri ve distribütörler için pek de iç açıcı olmayan bir tabloyu gözler önüne seriyor.

İran savaşı küresel otomobil satışlarını vuruyor: 1 milyondan fazla kayıp bekleniyor

SATIŞ TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Nisan 2026 verilerine göre, İran’daki savaşın küresel araç satışlarını bu yıl yaklaşık 1 milyon adet azaltması bekleniyor. Çatışmaların devam etmesi durumunda, 2027 yılına kadar toplam kaybın 1,4 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor. Sadece Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde bile 200 bin adetlik bir daralma bekleniyor.

İran savaşı küresel otomobil satışlarını vuruyor: 1 milyondan fazla kayıp bekleniyor

HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİDİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

Krizin merkezinde ise dünya ticaretinin en kritik geçişlerinden biri olan Hürmüz Boğazı yer alıyor. Resmi olarak kapanmış olmasa da artan güvenlik riskleri ve sigorta maliyetlerindeki sert yükseliş, lojistik şirketlerini alternatif ve daha uzun rotalara yönlendiriyor.

Bu durumun zincirleme etkisiyle taşıma süreleri uzuyor, lojistik maliyetleri yükseliyor ve nihai araç fiyatları yukarı çekiliyor. Sonuç olarak hem üretici hem de tüketici tarafında baskı giderek artıyor.

İran savaşı küresel otomobil satışlarını vuruyor: 1 milyondan fazla kayıp bekleniyor

SEKTÖRÜ BEKLEYEN ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanlara göre pazarın daralmasına üç temel faktör etkili oluyor. Artan yakıt maliyetleri tüketicilerin satın alma eğilimini doğrudan kesiyor. Parça sevkiyatlarındaki gecikmeler, üretim bantlarının yavaşlamasına neden oluyor. Ve son olarak ekonomik ve siyasi belirsizlik, potansiyel alıcıların büyük harcamalarını ertelemesine yol açıyor.

SAVAŞ BİTERSE HER ŞEY DÜZELİR Mİ?

Sektör analistlerine göre en kritik nokta ise şu: Çatışmalar kısa vadede sona erse bile otomotiv endüstrisinin toparlanması zaman alacak. Üretim, lojistik ve talep dengesinin yeniden kurulmasının 2027 yılına kadar uzayabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle ödeme hassasiyeti yüksek olan pazarlarda bayilerin ve üreticilerin marjlarının daha da daralacağı anlamına geliyor.

Haberde ayrıca, petrol fiyatlarındaki bu şok artışın, içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçişi bazı bölgelerde hızlandırabileceği, ancak genel pazar hacmindeki düşüşün kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.

