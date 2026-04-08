İran savaşı küresel otomobil satışlarını vuruyor: 1 milyondan fazla kayıp bekleniyor
İran’daki çatışmalar yarın sona erse bile, otomotiv sektörü 2027 yılına kadar 1,4 milyon adetlik bir satış kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar ve artan enerji maliyetleri, küresel pazarı etkiliyor.
- İran'daki savaşın küresel araç satışlarını bu yıl yaklaşık 1 milyon adet azaltması bekleniyor ve 2027'ye kadar bu kaybın 1,4 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor.
- Hürmüz Boğazı'ndaki artan güvenlik riskleri ve sigorta maliyetlerindeki yükseliş, lojistiği aksatarak taşıma sürelerini uzatıyor, maliyetleri artırıyor ve araç fiyatlarını yükseltiyor.
- Pazarın daralmasına neden olan üç temel faktör; artan yakıt maliyetleri, parça sevkiyatlarındaki gecikmeler ve ekonomik/siyasi belirsizliktir.
- Çatışmalar sona erse bile otomotiv endüstrisinin toparlanmasının 2027 yılına kadar sürebileceği belirtiliyor.
- Petrol fiyatlarındaki artış, içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçişi hızlandırabilir ancak genel pazar hacmindeki düşüş kaçınılmaz görünüyor.
Orta Doğu’da tırmanan İran merkezli gerilim, yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel otomotiv endüstrisinin dengelerini de derinden sarsıyor. Sektörün en kritik analiz kaynaklarından S&P Global Mobility’nin son raporu, otomobil üreticileri ve distribütörler için pek de iç açıcı olmayan bir tabloyu gözler önüne seriyor.
SATIŞ TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Nisan 2026 verilerine göre, İran’daki savaşın küresel araç satışlarını bu yıl yaklaşık 1 milyon adet azaltması bekleniyor. Çatışmaların devam etmesi durumunda, 2027 yılına kadar toplam kaybın 1,4 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor. Sadece Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde bile 200 bin adetlik bir daralma bekleniyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİDİ VE TEDARİK ZİNCİRİ
Krizin merkezinde ise dünya ticaretinin en kritik geçişlerinden biri olan Hürmüz Boğazı yer alıyor. Resmi olarak kapanmış olmasa da artan güvenlik riskleri ve sigorta maliyetlerindeki sert yükseliş, lojistik şirketlerini alternatif ve daha uzun rotalara yönlendiriyor.
Bu durumun zincirleme etkisiyle taşıma süreleri uzuyor, lojistik maliyetleri yükseliyor ve nihai araç fiyatları yukarı çekiliyor. Sonuç olarak hem üretici hem de tüketici tarafında baskı giderek artıyor.
SEKTÖRÜ BEKLEYEN ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE
Uzmanlara göre pazarın daralmasına üç temel faktör etkili oluyor. Artan yakıt maliyetleri tüketicilerin satın alma eğilimini doğrudan kesiyor. Parça sevkiyatlarındaki gecikmeler, üretim bantlarının yavaşlamasına neden oluyor. Ve son olarak ekonomik ve siyasi belirsizlik, potansiyel alıcıların büyük harcamalarını ertelemesine yol açıyor.
ASPİLSAN Türkiye’de LFP batarya üretecek: TOGG ve İHA’lara güç verebilir
SAVAŞ BİTERSE HER ŞEY DÜZELİR Mİ?
Sektör analistlerine göre en kritik nokta ise şu: Çatışmalar kısa vadede sona erse bile otomotiv endüstrisinin toparlanması zaman alacak. Üretim, lojistik ve talep dengesinin yeniden kurulmasının 2027 yılına kadar uzayabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle ödeme hassasiyeti yüksek olan pazarlarda bayilerin ve üreticilerin marjlarının daha da daralacağı anlamına geliyor.
Haberde ayrıca, petrol fiyatlarındaki bu şok artışın, içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçişi bazı bölgelerde hızlandırabileceği, ancak genel pazar hacmindeki düşüşün kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.