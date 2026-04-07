Sporting Lizbon ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ederken Sporting Lizbon ile Arsenal kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de bu önemli karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

PORTİNG LİZBON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kapsamında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Sporting Lizbon ile Arsenal, 7 Nisan 2026 Salı günü karşı karşıya geliyor. Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma, çeyrek final turunun ilk ayağı olması nedeniyle ayrı bir kritik değer taşıyor. Ev sahibi Sporting Lizbon, taraftar desteğini arkasına alarak avantaj elde etmek isterken, Arsenal ise deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

SPORTİNG LİZBON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sporting Lizbon ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması, TRT’nin dijital platformu olan tabii spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, platform üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

TRT’nin son dönemde Avrupa kupalarındaki yayın haklarını almasıyla birlikte, bazı maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yer alırken, birçok karşılaşma ise tabii platformuna özel olarak yayınlanıyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların platform üyeliği ve erişim bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası