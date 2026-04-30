Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sabah saatlerinden itibaren "Spotify çöktü mü, şarkı neden açılmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Spotify kullanıcıları, şarkıların uzun süre çalmadığını, bazı parçaların ise gecikmeli olarak başlatıldığını bildirdi.

Sabah saatlerinden itibaren Spotify kullanıcıları, uygulamada yaşanan erişim sorunları nedeniyle girişte ve müzik oynatmada aksaklıklar bildirmeye başladı. Şarkıların açılmaması, listelerin yüklenmemesi ve uygulamanın yavaşlaması gibi problemler kısa sürede gündeme taşındı. Kullanıcılar erişim sorunu nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalışırken açıklama uygulamanın sosyal medya hesaplarından geldi.

Spotify’da erişim sorunu! Spotify’da şarkılar neden açılmıyor?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün Spotify kullanıcıları uygulamada hata aldıklarını bildirmeye başladı. Sosyal medyada kısa sürede artan paylaşımlar, problemin geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğini gösterdi. Downdetector verilerinde de aynı saat diliminde yoğun hata bildirimleri görüldü.

SORUNUN FARKINDA OLDUKLARINI BELİRTTİLER

Şirket son yaptığı paylaşımlarda sorunun farkında olduğunu belirtmiş, kullanıcıları iletişime geçmeleri konusunda yönlendirmişti.



Spotify Status resmi sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam saatlerinde yaptığı duyuruda ''Son zamanlardaki bazı sorunların farkındayız, bunların hepsi şimdi çözülmüş olmalı! Sabrınız için teşekkürler, siz harikasınız. Hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa, Topluluğumuza https://community.spotify.com adresinden uğrayın veya https://support.spotify.com adresinden bizimle iletişime geçin.'' ifadelerini kullanmıştı.

SPOTIFY ŞARKI NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify'da içerik yüklememesi, listelerin açılmaması ve müziklerin başlatılamaması gibi problemler, teknik altyapı kaynaklı bir arıza ihtimalini gündeme taşıdı.

Sosyal medya paylaşımlarında farklı kullanıcıların benzer hatalarla karşılaşması, sorunun tekil bağlantı problemlerinden ziyade kısa süreli genel bir sorun olabileceği düşünülüyor. Spotify'dan gelecek resmi açıklamalar ise kullanıcılar tarafından takip ediliyor.

