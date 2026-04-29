Spotify ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan yeni bir iddia, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı ''Spotify dolara mı geçecek, Spotify Premium kaç TL olacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Türkiye’deki abonelik ücretlerinin dolar üzerinden belirlenebileceği yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, gözler şirketten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Spotify’ın Türkiye’de mevcut fiyatlandırma sistemini değiştirerek Türk lirası yerine dolar bazlı bir modele geçeceği öne sürüldü. Söz konusu iddialarda, yeni dönemde Premium üyelik ücretinin aylık 25.99 dolar seviyesinde olabileceği ifade edildi. Rakamın güncel kurla yaklaşık 1100 TL’ye denk geldiği belirtilirken, kullanıcılar arasında fiyat artışı endişesi oluştu. Peki, Spotify dolara mı geçecek, Spotify Premium kaç TL olacak?

Para birimi iddiaları gündem oldu! Spotify dolara mı geçecek, Spotify Premium kaç TL olacak?

SPOTIFY DOLARA MI GEÇECEK?

Sosyal medyada ortaya atılan “Spotify Türkiye’de dolar bazlı fiyatlandırmaya geçecek” iddiası kısa sürede gündem oldu. Platformdan ise bu yönde yapılmış resmi bir açıklama henüz gelmedi. Söz konusu iddiaların da doğrulanmadığı ve kesinlik taşımadığı görüldü.

SPOTIFY PREMIUM KAÇ TL OLACAK?

Dolar bazlı fiyatlandırma iddialarında Premium üyeliğin aylık 25.99 dolar seviyesine çıkabileceği öne sürülürken Spotify'dan bir duyuru yapılmadı. Mevcut durumda Spotify Türkiye’de fiyatlandırma Türk lirası üzerinden devam ederken bireysel Premium plan aylık 99 TL.

2026 SPOTIFY PREMIUM PAKET ÜCRETLERİ

Spotify’ın Türkiye’de geçerli güncel paket fiyatları değişmedi. Bireysel paket yeni kullanıcılar için ilk ay ücretsiz başlıyor ve sonrasında aylık 99 TL olarak devam ediyor. Öğrenci paketi de ilk ay ücretsiz sunuluyor. Sonrasında aylık 55 TL olarak ücretlendiriliyor. Öğrenci paketi ise yalnızca uygun şartları sağlayan üniversite öğrencileri için sunuluyor.

İki kişilik kullanım için uygun olan Duo paketi aylık 135 TL olarak ücretlendiriliyor. Duo paket aynı evde yaşayan iki kişi tarafından kullanılabiliyor. Aile paketi ise en fazla 6 kişi için sunulurken aylık 165 TL üzerinden ücretlendiriliyor. Bu plan da aynı adreste yaşayan kullanıcıları kapsıyor.

Tüm paketlerde kullanıcılar istedikleri zaman aboneliklerini iptal edebiliyor.

SPOTIFY PARA BİRİMİ DÖNÜŞTÜRME

Spotify’ın faturalandırma sisteminde bazı ülkelerde fiyatlar yerel para birimi cinsinden yaklaşık değer olarak gösterilebiliyor. Ödeme sırasında bankalar, tutarı güncel döviz kuru üzerinden çevirebiliyor. Platformun doğrudan bir para birimi dönüşümü yapmadığı, oluşabilecek farkların ise tamamen bankaların uyguladığı kur ve işlem koşullarına bağlı olduğu belirtiliyor.

