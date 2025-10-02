Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum!

Gazze’ye insani yardım taşıyan 44 gemilik Küresel Sumud Filosu, İsrail’in uluslararası sulardaki saldırısıyla gündeme oturdu. Gemilerin ilerleyişi dünyanın dört bir yanından takip edilirken 'Sumud Fİlosu Gazze'ye vardı mı' merak edildi. Gemilerden Mikeno'nun Gazze kara sularına girdiği öğrenildi.

Filistin halkına ilaç, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının baskınına uğradı. Ardından Gazze'ye gemilerin ulaşıp ulaşılmadığı merak ediliyor. 

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE VARDI MI?

Küresel Sumud Filosu’na ait gemilerden Mikeno, Gazze kara sularına girmeyi başardı. Filonun diğer gemilerinin büyük kısmı ise İsrail donanmasının sert müdahalesine maruz kaldı. Tazyikli su, kimyasal sıvı ve silahlı baskınlarla gerçekleşen saldırılar sonucu birçok gemi durduruldu ve aktivistler gözaltına alındı.

Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum! - 1. Resim

Özellikle Sirius, Alma, Spectre, Huga ve Grande Blu gemilerinden çok sayıda Türk aktivistin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail’in engellemelerine rağmen filodaki bazı gemilerin Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğü aktarıldı. 

Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum! - 2. Resim

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Sumud Filosu’nun yaklaşık 30 gemisi Gazze’ye 40 deniz mili mesafeye kadar yaklaşabildi. Bu mesafe, bugüne kadar hiçbir insani yardım filosunun ulaşamadığı bir yakınlıktı. Ancak İsrail askerlerinin baskınları sonucunda gemilerin bir kısmıyla iletişim kesildi. Gazze’ye ulaşan yardımların olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Filoda bulunan aktivistler, sabah saatlerinde ablukayı delmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade ettiler.

Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum! - 3. Resim

Sabah saatleri itibarıyla 15 yakın seyrine devam ettiği biliniyor. Gemilerden Mikeno ise ablukayı delerek Gazze kara sularına girmeyi başardı.

