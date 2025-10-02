Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum!

Filistin halkına ilaç, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının baskınına uğradı. Ardından Gazze'ye gemilerin ulaşıp ulaşılmadığı merak ediliyor.

Küresel Sumud Filosu’na ait gemilerden Mikeno, Gazze kara sularına girmeyi başardı. Filonun diğer gemilerinin büyük kısmı ise İsrail donanmasının sert müdahalesine maruz kaldı. Tazyikli su, kimyasal sıvı ve silahlı baskınlarla gerçekleşen saldırılar sonucu birçok gemi durduruldu ve aktivistler gözaltına alındı.

Özellikle Sirius, Alma, Spectre, Huga ve Grande Blu gemilerinden çok sayıda Türk aktivistin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail’in engellemelerine rağmen filodaki bazı gemilerin Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Sumud Filosu’nun yaklaşık 30 gemisi Gazze’ye 40 deniz mili mesafeye kadar yaklaşabildi. Bu mesafe, bugüne kadar hiçbir insani yardım filosunun ulaşamadığı bir yakınlıktı. Ancak İsrail askerlerinin baskınları sonucunda gemilerin bir kısmıyla iletişim kesildi. Gazze’ye ulaşan yardımların olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Filoda bulunan aktivistler, sabah saatlerinde ablukayı delmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade ettiler.

Sabah saatleri itibarıyla 15 yakın seyrine devam ettiği biliniyor. Gemilerden Mikeno ise ablukayı delerek Gazze kara sularına girmeyi başardı.