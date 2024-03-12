Survivor eleme adayı Berna oldu Dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorusu gündeme geldi. 12 Mart Survivor 2024 All Star bölümünde dokunulmazlığı kaybeden mavi takım eleme konseyinde toplandı. Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlığı oynandı.

12 Mart 2024 tarihli Survivor bölümünde eleme adayı merak ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım büyük ödülden yararlandı. Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın son dokunulmazlığında kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunu önde götüren kırmızı takım, avantajı kazandıktan sonra farklı bir şekilde dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yaptığı oylamada rakipsiz ismi çıkan aday 7 oyla Berna oldu. Böylece Berna haftanın 4. ve son eleme adayı oldu.

Berna ile birlikte potada; Aysu, Pınar ve Gizem bulunuyor. 4 yarışmacı eleme düellosunda istatistiklerine göre eşleşerek yarışacak.