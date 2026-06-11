Survivor 2026'da İstanbul finaline geri sayım başlarken sezonun son eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası şekillenirken, haftanın tüm eleme adayları ve düello eşleşmeleri de netlik kazandı. İşte, 10 Haziran Survivor 2026 bölümünde yaşananlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında büyük finale doğru heyecan giderek artıyor. Yarışmanın 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve ada konseyi ekranlara gelirken, yarışmacılar eleme potasına girmemek için zorlu bir mücadele verdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2026'nın son bölümünde haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacının hem kendisini garanti altına alacağı hem de eleme adaylarını belirleyeceği kritik gecede yarışmacılar parkurda kıyasıya mücadele etti. Büyük İstanbul finaline günler kala her oyunun önemi daha da artarken, ada konseyinde alınan kararlar da dikkat çekti.

Survivor eleme adayları kim oldu? 10 Haziran Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan isim

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nobre, aynı zamanda performans sıralamasında da ilk sırada yer aldığı için iki yarışmacıyı birden eleme potasına gönderme hakkı elde etti. Konseyde tercihini Sercan ve Nefise'den yana kullanan Nobre'nin kararıyla birlikte haftanın eleme adayları kesinleşti.

Survivor eleme adayları kim oldu? 10 Haziran Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan isim

Böylece daha önce potaya giren Deniz ve Nagihan'ın ardından Sercan ile Nefise de eleme adayları arasına katıldı. Survivor 2026'da bu hafta eleme potasında yer alan isimler Deniz, Nagihan, Sercan ve Nefise oldu.

Ada konseyinin ardından düello eşleşmeleri de belli oldu. Yapılan eşleşmelere göre Nagihan ile Deniz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede ise Sercan ile Nefise mücadele edecek.

10 HAZİRAN SURVİVOR 2026 BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 10 Haziran tarihli bölümde oynanan üçüncü bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kolyeyi kazanmak ve elemeden uzak kalmak için parkura çıktı.

Survivor eleme adayları kim oldu? 10 Haziran Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan isim

Zorlu etapların ardından finale Nobre ve Ramazan kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde atış performansıyla öne çıkan Nobre, rakibine üstünlük sağlayarak bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.

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