Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Zorlu parkur mücadelesinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım netleşirken, ada konseyinde yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belirlendi.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 13 Ocak akşamı heyecan bir an olsun düşmedi. Dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan takımlar, hem haftanın kaderini hem de eleme sürecini doğrudan etkileyen kritik bir mücadele verdi. Oyunun ardından kaybeden takımda ada konseyi toplandı ve haftanın 2. eleme adayı açıklandı.

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor 2026’nın 13 Ocak Salı günü yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca skor sık sık el değiştirirken, izleyiciler ekran başında büyük heyecan yaşadı.

Nefes kesen karşılaşma sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte mavi takım durumu eşitlerken, ada konseyine gitmekten kurtuldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ise eleme adayı belirlemek üzere konseyde oy kullandı.

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivorda 2. eleme adayı belli oldu

13 OCAK SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, 13 Ocak gecesi ada konseyinde bir araya geldi. Konseyde yapılan oylamada yarışmacılar stratejik tercihlerde bulunurken, bireysel performanslar ve takım içi dengeler belirleyici oldu. Oylama sonucunda en fazla ismi yazılan yarışmacı Seren Ay oldu.

Böylece Seren Ay, Survivor 2026’da haftanın 2. eleme adayı olarak eleme potasına girdi. Daha önce belirlenen ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Lina olmuştu.

Survivor kim kazandı? 13 Ocak Survivorda 2. eleme adayı belli oldu

SURVİVOR SEREN AY KİMDİR?

13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Seren Ay Çetin, milli boksör olarak tanınıyor. Çetin, boks hayatına 13 yaşında Kadıköy Boks kulübünde başladı. 2018 yılında antrenörünün desteğiyle profesyonel boksa geçti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. Bu kapsamda WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası