Survivor 2026 sezonunda heyecan devam ederken, Ünlüler takımında yaşanan ayrılıkların ardından kadroya dahil olan yeni isimlerden biri milli sporcu Seda Albayrak oldu. Atletizm dünyasından gelen ve yedeklerden ana kadroya katılan Albayrak’ın kariyeri ve biyografisi, yarışmanın takipçileri tarafından yakından izleniyor.

TV8’de yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler formatında kadro değişimleri yaşanıyor. Ünlüler takımında ilk haftalarda gerçekleşen elemelerin ardından boşalan yerlere yeni isimler eklendi. Bu isimler arasında en dikkat çekeni, milli sporcu kimliğiyle öne çıkan atlet Seda Albayrak oldu. Peki, Survivor 2026 Seda Albayrak kimdir?

SURVİVOR SEDA ALBAYRAK KİMDİR?

Seda Albayrak, Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmiş bir milli atletizm sporcusudur. Profesyonel spor kariyeri boyunca disiplin ve dayanıklılık gerektiren branşlarda yer alan Albayrak, Survivor 2026 kadrosuna Ünlüler takımından dahil edildi. Yarışmaya katılırken amacını "kadın bir şampiyon" olmak şeklinde tanımlayan başarılı sporcu, fiziksel kapasitesi ve hırslı yapısıyla sezonun iddialı isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SURVİVOR 2026'YA YEDEKLERDEN KİM GELDİ?

Survivor 2026 kadrosuna yedeklerden Milli Atlet Seda Albayrak ve Yoga eğitmeni Can Berkay Ertemiz katıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası