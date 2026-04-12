Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de haftanın kritik dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde yeni eleme adayları belirlendi. Rekabetin giderek sertleştiği yarışmada düello sisteminin yenilenmesiyle birlikte potadaki dengeler yeniden şekillendi. İşte, 11 Nisan 2026 Survivor bölümünde yaşananlar...

Survivor 2026’nın 11 Nisan tarihli son bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelirken, kaybeden ekipte yapılan oylama sonrası haftanın 3. ve 4. eleme adayları netlik kazandı. Yeni eleme sistemi kapsamında düello eşleşmeleri de belli oldu.

SURVİVOR'DA DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın üçüncü eleme adayı, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Sude oldu. Gecenin devamında ise haftanın performans birincisi olan yarışmacı, dördüncü eleme adayını belirleme hakkını kullandı. Bu kapsamda Seda ismi potaya gönderildi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (11 NİSAN2026)

11 Nisan 2026 akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu 12-9’luk skorla Kırmızı takım (Ünlüler) kazandı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı haftayı avantajlı kapatırken, kaybeden takım ada konseyine giderek eleme adaylarını belirlemek zorunda kaldı.

POTADAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor 2026’da haftanın eleme potası, son bölümle birlikte netleşti. Daha önce belirlenen adaylara ek olarak son konseyde çıkan isimlerle birlikte potada yer alan yarışmacılar şu şekilde sıralandı: Lina, Gözde, Sude ve Seda.

Yeni eleme sistemine göre dört yarışmacı düello etabında karşı karşıya geliyor. Eşleşmelerde Sude - Lina ve Gözde - Seda olarak yarışacak.

