Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, uzun süren yayın arasının ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri ''İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman?'' merak ederken Organize İşler: Karun Hazinesi filminin çekim takvimi nedeniyle yaklaşık 8 aydır ekranda yer almayan yapımın yeni sezon yayın tarihi netleşti. Dizinin dönüş tarihi kadar final planının açıklanması ve kadroya dahil olacak sürpriz isimler de dikkat çekiyor.

İnci Taneleri yeni sezon için yayın tarihi netlik kazandı. Yeni sezon başlamadan Ebru Gündeş'in Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan özel bir eseri dizi için seslendireceği öğrenildi. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman?

Tarih belli oldu! İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman?

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri uzun süren yayın arasının ardından 29 Ocak tarihinde yeniden izleyiciyle buluşacak. Yapım yeni bölümüyle ekrana dönerek hikayesine kaldığı yerden devam edecek.

Tarih belli oldu! İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri’nin yeni sezonu 29 Ocak Perşembe günü başlayacak. Yaklaşık 8 aydır ekranda olmayan dizi son sezonu ile izleyicisiyle buluşacak.

Tarih belli oldu! İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yeni sezon ne zaman?

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN?

İnci Taneleri, yeni sezonuyla Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası