Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni haftayla beraber aktüel ürün listesini açıkladı. Özellikle "Tarım Kredi marketlerde bu hafta neler var?" sorusu tüketicilerin gündemine oturdu.

Uygun fiyatlı ürünler almak isteyenler için Tarım Kredi Market'ten yeni bir indirim kampanyası geldi. 17 Ocak'a kadar geçerli olacak fırsatlar kapsamında, ocak ayına özel belirlenen birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, ev ihtiyaçlarından ısıtıcı seçeneklerine kadar uzanan geniş yelpazesiyle Tarım Kedi Market'n bu haftaki indirim kataloğu dikkat çekiyor.

TARIM KREDİ MARKETLERDE BU HAFTA NELER VAR?

Tarım Kredi Marketlerde bu hafta Balık Ye / Kuzuoğlu Somon Fileto (400 g) 265,00 TL, Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g) 175,00 TL, Dana Pastırma (120 g) 245,00 TL, Sütaş Kaşar Peyniri (600 g) 215,00 TL, Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) 195,00 TL, Organik Yumurta (10'lu) 98,00 TL ve Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g) 89,90 TL'den satışa sunuluyor.

Bulaşık Tableti 30'lu: 89,90 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 74,90 TL

Ultra Konsantre Yumuşatıcı 1,5 L: 34,90 TL

Çamaşır Suyu 4 L: 29,90 TL

13-19 OCAK TARIM KREDİ KATALOG

Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL

Tavuk Baget (kg): 109,90 TL

Çaykur Rize Turist Çayı (1 kg): 275,00 TL

Balık Ye / Kuzuoğlu Somon Fileto (400 g): 265,00 TL

Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL

Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL

Sütaş Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL

Organik Yumurta (10'lu): 98,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin XS-2XS (1000 g): 145,00 TL

Doğal Doktorum Organik Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL

Anadolu Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL

Nohut (9 mm, 1 kg): 82,50 TL

Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL

Bulgur Çeşitleri (1 kg): 34,90 TL

Anadolu Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL

