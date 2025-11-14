TRT 1’in Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz için gözler 14 Kasım yayın akışına çevrildi. İzleyiciler, yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve dizinin yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Taşacak Bu Deniz, her hafta olduğu gibi 14 Kasım Cuma akşamı da izleyicilerin radarında. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. TRT 1 yayın akışının güncellenmesiyle birlikte bu akşama dair detaylar daha netleşirken, diziyi takip edenler yayın saatine ve bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1’in 14 Kasım Cuma akşamına ait yayın akışı, Taşacak Bu Deniz’in bu akşam ekrana geleceğini gösteriyor. Dizi, her hafta olduğu gibi saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Kanal akışında yer alan bilgilere göre herhangi bir erteleme ya da değişiklik yapılmadı.

Akşam kuşağında dizinin yeni bölümü yer alırken, gece yarısına doğru tekrar gösterimleri de ekranda olacak. Bu nedenle izleyiciler diziyi hem canlı hem de tekrar yayınlarında izleme şansı bulabilecek.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü, TRT 1’in planlanan yayın akışı doğrultusunda 14 Kasım Cuma akşamı ekranlarda olacak. Yapım, son bölümlerde yükselen temposuyla dikkat çektiği için yeni bölüm de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Bu hafta yayınlanacak bölümde hem aile içi çatışmalar hem de karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri öne çıkacak.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TAŞACAK BU DENİZ 6. BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 6. bölümü bu hafta planlandığı şekilde ekrana geliyor. Yayın akışında yer alan bilgiler, bölümlerde herhangi bir aksama olmadığını doğruluyor. 6. bölümün yayından kaldırılması veya ertelenmesine ilişkin kanaldan bir açıklama yapılmadı.

Yeni bölümde, hikayeye yön verecek önemli gelişmeler yaşanacak. Özellikle Eleni'nin geçmişine dair sırların ortaya çıkması ve Sultan Ebe ile ilgili yeni gerçeklerin gün yüzüne çıkması, bölümün öne çıkan sahneleri arasında yer alacak.

Taşacak Bu Deniz 6. bölüm tarihi

TRT 1 14 KASIM YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

02:50 - Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası