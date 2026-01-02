Yılın ilk haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında yayınlanan birçok dizide kısa süreli ara verildi. İzleyenler 2 Ocak Cuma günü erken saatlerde ''Taşacak Bu Deniz bugün var mı, yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Taşacak Bu Deniz 13. bölüm tarihi ve detaylar...

Taşacak Bu Deniz bugün var mı, yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok gibi sorular merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz son bölümde Esme’nin boşanma davasına sayılı günler kala Adil, yaşadığı iç çatışmayla yüzleşti. Esme’nin konağa geri dönme ihtimali Adil’i derinden sarsarken, bu duygularını Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’nin de dahil olduğu bir yemek organize etti. Son bölüm için heyecan doruklara ulaşırken yeni bölüm de izleyenlerin gündemine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 13. bölüm tarihi belli oldu!

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI?

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi 2 Ocak 2026 Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Dizinin yayın saatinde tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA YOK MU?

Taşacak Bu Deniz yılın ilk haftası olması nedeniyle bu hafta yayın arası veren diziler arasında yer aldı. Yılbaşı programları sebebi ile ara veren dizilerin bir sonraki hafta yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

TAŞACAK BU DENİZ NEDEN YOK?

Yeni yıl haftası dolayısıyla televizyon kanallarında birçok dizinin yayın akışında değişikliğe gidildi. Taşacak Bu Deniz de bu kapsamda kısa süreli yayın arasına girdi.

