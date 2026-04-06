Türkiye Elektrik İletim AŞ farklı illerde görevlendirilmek üzere yüzlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum tarafından yayımlanan ilanda önlisans mezunları arasından toplam 402 kişi istihdam edileceği açıklandı. İşte, TEİAŞ 402 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı...

TEİAŞ 402 personel alımı ilanına göre alımların büyük kısmı tekniker pozisyonlarında olacak. Elektrik, elektronik, inşaat, harita ve makine gibi teknik branşlarda da kadrolar ayrıldı. Sıhhi tesisat, kimya, kaynak ve teknik ressam gibi alanlarda da sınırlı sayıda alım yapılacak.

TEİAŞ 402 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yayımlanan ilan kapsamında yapılacak 402 personel alımı için başvuru süreci Nisan ayında başlıyor. Adaylar 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak başvurularını 17 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek olup, adaylar işlemlerini İŞKUR’un internet sitesi, il müdürlükleri ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla yapabilecek.

TEİAŞ 402 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana başvuracak adayların önlisans mezunu olması ve bununla birlikte 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puanı esas alınacak ve en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak sıralama yapılacak.

TEİAŞ 402 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

TEİAŞ bünyesinde toplamda 396 tekniker istihdam edilecek olup kadroların büyük bölümü elektrik alanında olacak. Bunun yanı sıra elektronik, inşaat, harita, makine, sıhhi tesisat, kimya, kaynak ve teknik ressam branşlarında da alım yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası