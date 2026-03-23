Milli Eğitim Akademisi 10 bin öğretmen alımı kesin kayıt hakkı kazananlar açıklanıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Akademisi sürecinde, hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 10 bin öğretmen alımı kapsamında kesin kayıt hakkı elde eden adayların isimleri 23 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak.
Milli Eğitim Akademisi kapsamında gerçekleştirilen 10 bin öğretmen alımında son aşamaya gelindi. Hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar için kesin kayıt sonuçları bugün açıklanırken, gözler kayıt sürecine ve açıklanan takvime çevrildi. Adaylar sonuçlara pbs.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KESİN KAYIT NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?
25 Mart 2026’da başlayacak Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt işlemleri, 3 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Adayların yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine doğrudan başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HAZIRLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğretmen adayları hazırlık eğitimine 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar kayıt yaptırdıkları eğitim ve uygulama merkezlerinde eğitim sürecine dahil olacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ YEDEK ADAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kesin kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylar devreye alınacak. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların isimleri 7 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Yedek adaylar için kayıt işlemleri ise 8 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar sürecek.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart
2026 tarihinde ilan edilecektir. Bu doğrultuda eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt
işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır.
A. Kayıt Başvurusu
1. Öğretmen adaylarının kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine kayıt için
Ek-1 Takvim’e uygun olarak şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
2. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar, noter onaylı
vekâlet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilirler.
3. Öğretmen adaylarından kayıt için;
3.1. Elektronik Başvuru Formu (https://akademibasvuru.meb.gov.tr/basvurugiris.aspx),
3.2. Diplomanın aslı veya noter onaylı örneği ya da geçici mezuniyet belgesi,
3.3. Hazırlık eğitimine kabul edildiğini gösteren yerleştirme sonuç belgesi
(https://pbs.meb.gov.tr/sonuc),
3.4. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
3.5. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ölçülerinde),
3.6. Adli sicil kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınacak),
3.7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren askerlik durum belgesi (eDevlet üzerinden barkodlu olarak alınacak),
3.8. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak güncel tarihli sağlık kurulu
raporu,
3.9. Vekâlet ile kayıt yapılması durumunda aslı ibraz edilmek kaydıyla vekâletnamenin
bir örneği istenecektir.
Not: Sağlık Kurulu raporu Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet
adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde
doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.
4. Öğretmen adaylarının Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri
belgeler eğitim ve uygulama merkezi müdürlüklerinde oluşturulan kayıt kabul
komisyonunda değerlendirilecek, kayıt yapılmasına engel hâli bulunmayanların
kayıtları yapılacak; kayıt yapılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere
Millî Eğitim Akademisi Başkanlığına bildirilecektir.
5. Eğitim ve uygulama merkezi müdürlükleri, kayıt kabul komisyonu tarafından kaydı
yapılmayan adaylara ilişkin bilgileri gerekçeleriyle Millî Eğitim Akademisi Başkanlığına
bildirecektir.
6. Öğretmen adayları kayıt yaptırdıkları eğitim ve uygulama merkezlerinde 13 Nisan 2026
tarihinden itibaren hazırlık eğitimine başlayacaklardır.