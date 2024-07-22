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Tekirdağ Şarköy'de çıkan orman yangına müdahale devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangını, Şarköy, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Temmuz günü Şarköy'de çıkan orman yangınına müdahale devam ederken vatandaşlar dumanların yükselmesiyle endişelendi. İhbarın üzerine ekiplerin sevk edildiği Şarköy orman yangını söndürüldü mü merak edilirken son dakika durumu paylaşıldı.

Bugün Şarköy Mürefte Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangında çalışmalar devam ederken havadan da çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların endişelendiği Şarköy yangını öğlen saatlerinde başladı.

ŞARKÖY SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

22 Temmuz günü çıkan yangın otluk alanda çıkarken uçak ve itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Mürefte Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ederken havadan da destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yangın uçağı ile beraber karadan da destekle söndürme çalışması sürüyor.

Tekirdağ Şarköy'de çıkan orman yangına müdahale devam ediyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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