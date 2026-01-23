AUZEF (İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavının (telafi) gerçekleşmesine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AUZEF (İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak. Fakülte'ye kayıtlı öğrencilerin sınav giriş belgelerini sınav gününde yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak AUZEF sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 7 gün önce aksis.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

Telafi sınavına kısa bir süre kaldı! AUZEF bütünleme sınav yerleri (sınav giriş belgesi) ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile alabilirsiniz.

Sınav binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, bütünleme sınavına (telafi) girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

