2026 haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşti. Bedelli askerlik için başvuru yapacak olan vatandaşlar, yeni tutarı merak ediyor. Kesin rakamı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Memurlara yapılan zam oranı bazı ödeme ve ücretlerde değişiklik ortaya çıkardı. Memur maaş zammına bağlı olarak değişen kalemlerden biri de bedelli askerlik ücreti oldu. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere 6 aylık dönemler itibarıyla güncelleniyor. Peki 2026 temmuz zammı ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya çıktı. Belirlenen yeni ücret 1 Temmuz 2026-31 Aralık 2026 dönemini kapsıyor. Milli Savunma Bakanlığının ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklaması bekleniyor.

Temmuz zammıyla bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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