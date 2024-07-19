THY, dünya çapında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti

Bugün küresel çapta gerçekleşen sistem çökmesinin ardından bankalar, havayolları gibi büyük şirketler aksaklık yaşadı. Uçuşu olan vatandaşlar ise THY uçuş seferleri iptal mi son dakika merak ederken THY iptal edilen seferler belli oldu.

Türk Hava Yolları, dünya çapında yaşanan sistem sorunu sebebiyle uçuşlarından bazılarını iptal etti. Duyurunun ardından uçuşu olanlar da THY'nin hangi seferleri iptal ettiğini araştırdı. X hesabından yapılan açıklamayla beraber son dakika uçuş durumu öğrenildi.

THY UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

19 Temmuz günü Microsoft sisteminin çökmesiyle beraber birçok büyük şirketin sisteminde problem yaşandı. Türk Hava Yolları bazı seferlerin iptal edildiğini belirtirken uçuş durumunu öğrenmek için mobil uygulamadaki "Uçuş durumu" alanının kullanılmasını önerdi.

İptal olmayan seferler için ise ek haklar tanımlandığı da açıklandı. THY'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle oldu:

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

THY'nin yaşanan aksaklık nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı duyuru ile mobil uygulamadaki "Uçuş durumu" sekmesinden hangi seferlerin iptal edildiğini öğrenebileceğinizi belirtti.

Seferlerin durumunu uçuş kodu ile öğrenebilirsiniz.

UÇUŞ SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ 19 TEMMUZ?

Bugün, Microsoft sisteminin çökmesi dünya çapında etki etti. Türkiye, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde yaşanan sorun nedeniyle faaliyetler dururken Bakan Uraloğlu, ülkemizdeki aksaklığın kısa süre içerisinde biteceğini ifade etti.

Siber Olaylara Müdahale Merkezi konuyla ilgili, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." dedi.