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TİHA'lar 29 Ağustos 2021 yılında TSK envanterine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TİHA&#039;lar 29 Ağustos 2021 yılında TSK envanterine girdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucunda arama çalışmaları özenle devam etmişti. Çalışmalara katılan TİHA'nın özellikleri ise merak konusu oldu. Akıncı TİHA menzili, motoru araştırılırken açılımı da gündemde yer alırken İHA ile TİHA arasındaki fark da aratıldı.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen TİHA'ların çeşitli görevlerde yer almasının ardından teknik özellikleri araştırılmaya başlandı. İnsansız hava aracı (İHA) ile Baykar Bayraktar Akıncı'nın farkları da gündemde yer aldı.

İHA, fiziksel olarak içerisinde insan bulundurmayan araçlardır. Baykar Bayraktar TB2, 14 Haziran 2014 tarihinde test uçuşunu gerçekleştirdi ve  27.030 fit (8.240 m) irtifaya çıktı. 2014 senesinde TSK envanterine girdi.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 6.5 m

Kanat açıklığı: 12 m

Toplam Kalkış Ağırlığı: 700 kg

Faydali Yük Ağırlığı: 150 kg

Motor: 1× Rotax 912 80 hp

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

Azami hız: 120 Knot 222 km/h

Olağan Seyir Hızı: 70 knot 130 km/h

Servis irtifası: 27.000 feet

Havada Kalış Süresi: 27 Saat

Harekât yarıçapı: <300 km, uydu kontrollü TB2S varyantı ile daha uzun hâle getirildi

TİHA'lar 29 Ağustos 2021 yılında TSK envanterine girdi - 1. Resim

TİHA, Baykar Savunma tarafından geliştirilirken yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfında olan silahlı insansız hava aracıdır. 29 Ağustos 2021 tarihinde TSK envanterine girdi.

TİHA'lar 29 Ağustos 2021 yılında TSK envanterine girdi - 2. Resim

2 turboprop motoru ile 5500+ kg azami kalkış ağırlığı olan araç, Hava-hava savaşı yapabilmesi sebebiyle Taarruzi İnsansız Hava Aracı olarak adlandırılıyor.

Farklı motorlara sahip olan Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adından varyantı bulunuyor.

TİHA ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: yok

Uzunluk: 12,2 m (40 ft 0 in)

Kanat açıklığı: 20,0 m (65 ft 7 in)

Yükseklik: 4,1 m (13 ft 5 in)

Brüt ağırlık: 1.500 kg (3.307 lb)

Dahili: 450 kg (990 lb)

Harici: 900 kg (2.000 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 5.500 kg (12.125 lb)

TİHA'lar 29 Ağustos 2021 yılında TSK envanterine girdi - 3. Resim

Güç kaynağı: 2 × Ivchenko-Progress AI-450C turboprop motor, her biri 340 kW (450 hp)

Füzeler

GÖKTUĞ havadan havaya füze

Minyatür Bomba

SOM (füze) seyir füzesi

Mikro Akıllı Mühimmat(MAM-T, MAM-L ve MAM-C)

CİRİT

Roketsan İHA-122 

Roketsan İHA-230 

Çakır (füze)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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