TİHA'lar 29 Ağustos 2021 yılında TSK envanterine girdi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 09:44 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 10:09 - Güncelleme:

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucunda arama çalışmaları özenle devam etmişti. Çalışmalara katılan TİHA'nın özellikleri ise merak konusu oldu. Akıncı TİHA menzili, motoru araştırılırken açılımı da gündemde yer alırken İHA ile TİHA arasındaki fark da aratıldı.