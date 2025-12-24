Türk dizi ve sinema sektörünün en üretken yapımcıları arasında yer alan Timur Savcı, imza attığı projeler ve kurucusu olduğu yapım şirketleriyle uzun yıllardır sektörün merkezinde bulunuyor. Son olarak gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Timur Savcı kimdir, hangi dizilerin yapımcısı merak ediliyor.

Televizyon ve sinema dünyasında birçok başarılı projeye imza atan Timur Savcı, 1990’lı yıllardan bu yana yapımcı kimliğiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Gerek dönem dizileri gerek modern yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Savcı’nın mesleki geçmişi ve çalışmaları dikkat çekiyor.

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Timur Savcı, 1975 yılında Adana’da doğdu. Adana Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında yapım asistanı olarak sektöre adım atan Savcı, hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak kariyerini tamamen televizyon ve sinema alanına yönlendirdi.

Profesyonel yaşamına 1995 yılında reklam prodüktörlüğüyle başlayan Timur Savcı, kısa sürede yürütücü ve ortak yapımcı olarak televizyon dizileri ve sinema filmlerinde görev almaya başladı. 2006 yılında kurduğu Tims Prodüksiyon ile sektörde kurumsal bir yapı oluşturan Savcı, ilerleyen yıllarda Tims&B Productions ve TAFF Pictures gibi önemli yapım şirketlerinin de kurucuları arasında yer aldı.

Timur Savcı kimdir, hangi dizilerin yapımcısı? Gözaltına alındı

TİMUR SAVCI HANGİ DİZİLERİN YAPIMCISI?

Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği diziler arasında Türk televizyon tarihine damga vuran birçok proje bulunuyor. Özellikle Muhteşem Yüzyıl, yüksek bütçesi ve uluslararası başarısıyla öne çıkarken, 100’den fazla ülkede yayınlanarak küresel bir etki oluşturdu. Bunun yanı sıra Kavak Yelleri, Suskunlar, Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Teşkilat ve Aldatmak gibi diziler geniş izleyici kitlelerine ulaştı.

Timur Savcı kimdir, hangi dizilerin yapımcısı? Gözaltına alındı

Savcı, televizyon dizileriyle sınırlı kalmayarak dijital platformlar için de yapımlar üretti. Netflix, BluTV, Exxen ve GAİN gibi platformlarda yayınlanan projelerde de yapımcı olarak yer aldı. Ayrıca sinema alanında İlk Aşk, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi gişe başarısı elde eden filmlerin yapımcılığını üstlendi.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM TIMS CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası