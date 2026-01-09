TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerini belirleme kuraları devam ediyor. Belirlenen takvim doğrultusunda Ardahan ve Muş’ta inşa edilecek konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Ardahan ve Muş kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; bugün (9 Ocak 2026) Ardahan ve Muş projeleri için kura çekilecek. Vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle, her iki ilde de 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.

TOKİ ARDAHAN - MUŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Ardahan kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ardahan'da inşa edilecek 619 konutun kura çekimi saat 10.00 itibariyle başladı. Muş'ta inşa edilecek 2142 konutun hak sahibi belirleme kurası ise saat 11.00'de başlayacak.

EN FAZLA SOSYAL KONUT İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE

"Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek sosyal konutların dağılımı il il, ilçe ilçe açıklandı. Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

