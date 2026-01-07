500 bin sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ederken hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları başvuru ücretinin nasıl iade alacağını araştırıyor. TOKİ, 5 bin TL başvuru bedelinin geri ödeme sürecine ilişkin detaylar haberimizde...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında yer alan “İlk Evim, İlk İş Yerim” kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen süreçte ismi çıkmayan binlerce başvuru sahibi, başvuru sırasında yatırılan 5000 TL ücretin ne zaman ve nasıl geri alınacağını merak ediyor.

TOKİ BAŞVURU PARASI (ÜCRETİ) NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ kura çekimlerinde hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5.000 TL’lik ücreti geri alabiliyor. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştiriliyor. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre başvurula iade süreci de ilgili bankalar üzerinden yürütülüyor.

Vatandaşlar, kimlik belgeleriyle birlikte ilgili banka şubesine giderek gişeden nakit olarak ödemelerini alabiliyor. Ayrıca şubeye gitmeden başvurunun yapıldığı bankanın ATM’leri üzerinden de başvuru ücretinin çekilebileceği belirtiliyor. Böylece iade süreci, ek bir başvuru yapmaya gerek kalmadan otomatik şekilde tamamlanıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 5000 TL NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri, kura çekiliş tarihinden itibaren belirlenen sürede iade edilecek İade işlemleri, bankalar tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve başvuru sahipleri herhangi bir dilekçe vermeden ücretlerini çekebiliyor.

Kurada asil hak sahibi olan vatandaşların başvuru bedelleri ise iade edilmiyor. Bu tutar, konut sözleşmesi aşamasında peşinat bedelinden düşülerek mahsup edilecek.

