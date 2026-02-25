Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ve Akhisar ilçelerinde inşa edilen konutlar için kura heyecanı bugün yaşandı. Hak sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ sonuçları isim listesini inceliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa’da konut sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş için kura heyecanı yaşandı. Şehzadeler ve Akhisar ilçelerinde inşa edilen sosyal konutlar için hak sahiplerinin konutlarını belirleyen kura çekimleri 25 Şubat 2026 tarihinde tamamlandı.



Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanırken, hak sahipleri sonuçları anlık olarak takip etti.

TOKİ Manisa Şehzadeler - Akhisar kura sonuçları açıklandı (Manis sosyal konut kura sonuçları isim listesi sorgulama)

ŞEHZADELER SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Manisa İli Şehzadeler İlçesi’nde inşa ettirilmekte olan 1380 adet konut (2+1 nitelikli 1172 adet konut ve 3+1 nitelikli 208 adet konut) için daha önce kura ile belirlenen 1336 hak sahibine yönelik 25 Şubat 2026 tarihinde konut kurası tamamlandı.



Konut belirleme kurası ile konutları belirlenen hak sahipleri, 09 Mart - 17 Nisan 2026 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Manisa, Manisa Mesir ve Manisa Sanayi Sitesi Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Projenin temerküz şubeleri; Manisa Şehzadeler Sancaklı Bozköy Mah. 1. Etap 706 Konut Projesi için Manisa Şubesi Manisa Şehzadeler Sancaklı Bozköy Mah. 2. Etap 468 Konut Projesi için Manisa Mesir Şubesi Manisa Şehzadeler Selimşahlar Mah. 3. Etap 206 Konut Projesi için Manisa Sanayi Sitesi Şubesi olacaktır.

ŞEHZADELER CANLI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AKSİHAR SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

250.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Manisa Akhisar Medar Mahallesi 267 Konut Projesi kapsamında daha önce kura ile belirlenen asil ve yedek 237 hak sahibine yönelik, proje kapsamında inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 171 adet konut ve 3+1 nitelikli 96 adet konut olmak üzere toplam 267 adet konut için 25 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00'da başladı ve kısa sürede tamamlandı. Kura çekilişi TOKİ YouTube hesabından canlı olarak takip edilebiliyor.

AKHİSAR CANLI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

