Trabzon’da inşa edilecek 3 bin 734 sosyal konut için kura süreci başlıyor. Açıklanan takvime göre, TOKİ Trabzon kura çekimi canlı yayınla takip edilecek ve aynı gün asil–yedek listeler erişime açılacak. Peki, TOKİ Trabzon kura sonuçları asil yedek isim listesi nasıl öğrenilir?

Trabzon’da sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Trabzon’daki hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Trabzon kura çekim tarihi ve saatiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Açıklamaya göre; Trabzon TOKİ kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ Trabzon kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Trabzon kura sonuçları asil yedek isim listesi)

TRABZON CANLI YAYINI NASIL TAKİP EDİLİR?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ TRABZON KURA SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

Yetkili kurumlar tarafından yayımlanacak listelere, resmi internet siteleri ve e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek.

Kura sürecine ilişkin detaylar ve sorgulama ekranlarının aktif hale gelmesiyle birlikte, asil ve yedek listelere yönelik bilgilendirmelerin de eş zamanlı olarak duyurulması bekleniyor.

