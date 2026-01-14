Dünya Superbike Şampiyonası’nda kazandığı başarılarla adını zirveye yazdıran Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine resmen başlıyor. Milli sporcu, 2026 sezonunda Yamaha’nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing adına piste çıkacak. MotoGP’de yarışacağı motosiklet ise İtalya’da düzenlenen özel bir lansmanla ilk kez tanıtıldı.

Pramac Racing 2026 MotoGP sezonu öncesinde yeni motosikletini tanıtan ilk takım oldu. İtalya’nın Siena şehrinde gerçekleştirilen lansmanda Pramac Yamaha’nın güncelellenmiş renk tasarımı ve teknik konsepti kamuoyuyla paylaşıldı. Tanıtım etkinliğine Toprak Razgatlıoğlu ve takımın diğer sürücüsü Jack Miller da katıldı. Organizasyon çevrim içi yayınla da motor sporları dünyası tarafından yakından takip edildi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP’DE 7 NUMARAYLA YARIŞACAK

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP’de 7 numarayı kullanacağı lansmanla birlikte netlik kazandı.

Milli sporcumuz kariyerinde özdeşleşen 54 numaranın başka bir sürücü tarafından kullanılması nedeniyle MotoGP’de farklı bir numarayla mücadele edecek. 2026 sezonu, Razgatlıoğlu’nun MotoGP’deki ilk yılı olurken, aynı zamanda serinin tarihindeki ilk Türk sürücü olarak kayıtlara geçecek.

SEZON ÖNCESİ TEST TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çaylak statüsünde yer alan Toprak Razgatlıoğlu Ocak ayı sonunda Malezya’daki Sepang Pisti’nde düzenlenecek shakedown testlerine katılacak. Yapılacak testlerde milli sporcuya Yamaha’nın test sürücüleri eşlik edecek. Ardından resmi MotoGP testleri başlarken Toprak, 2026 sezonu öncesinde motosiklete uyum sürecini hızlandırmaya çalışacak. Takım arkadaşı Jack Miller ise resmi testlerde yeni Yamaha M1’i ilk kez tam kapsamlı olarak kullanacak.

MOTOGP 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MotoGP’de 2026 sezonu Şubat ayının sonunda başlayacak. MotoGP yeni sezonun açılış yarışı 27 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek.

