Galatasaray’ın orta sahadaki kilit isimlerinden Lucas Torreira’nın son maçta kadroda yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Galatasaray Gaziantep maçında gözler Torreira'yı ararken taraftarlar ''Torreira cezalı mı, kadroda neden yok?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Lucas Torreira’nın Gaziantep FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer almaması taraftarlarda soru işaretleri meydana getirdi. Aynı zamanda takımdan ayrılık iddiaları da gündemdeyken gözler şimdi ünlü futbolcuya çevrildi. Peki, Torreira cezalı mı, kadroda neden yok?

TORREIRA CEZALI MI?

Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig’de gördüğü sarı kartlar nedeniyle ceza sınırını aştı. Bu nedenle son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında maç kadrosunda yer alamadı.

TORREIRA NEDEN KADRODA YOK?

Lucas Torreira’nın kadroda bulunmamasının nedeni netleşti. Deneyimli futbolcu ligde biriken sarı kartları sebebiyle bir maçlık cezalı duruma düştü ve bu nedenle takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

TORREIRA GALATASARAY’DAN GİDİYOR MU?

Torreira’nın kadroda olmamasıyla birlikte transfer iddiaları da gündeme geldi. Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro’nun Uruguaylı futbolcuya ilgi gösterdiği ve Galatasaray ile temas halinde olduğu konuşuluyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Torreira’yı düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmadığı ve yüksek bonservis beklentisi olduğu biliniyor. Şu aşamada Torreira’nın Galatasaray’dan kesin olarak ayrıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor.

