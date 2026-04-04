Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan derbide ilk dakikalardan itibaren tempo yükseldi. Süper Lig’in 28. haftasında Papara Park’ta oynanan karşılaşmada skor ve gol atan oyuncular futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, derbide golleri kim attı?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan derbide ilk yarı sonucu ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünde Trabzonspor, erken bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda gol sesi bu sefer sarı kırmızılı takımdan geldi. 48. dakikada Wilfred Singo'nun attığı golle skor 1-1 oldu. Maçın 62. dakikasında Trabzonspor, Nwaiwu ile skoru 2-1'e taşıdı.

Papara Park'ta oynanan derbiyi 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı. Bordo beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmadaki ilk gol, Trabzonspor adına 4. dakikada Paul Onuachu’dan geldi. Erken gelen bu golle birlikte bordo-mavili ekip maçın başında önemli bir avantaj yakaladı. İlk yarı boyunca başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya ise Galatasaray, golle başladı. Singo'nun 48. dakikada attığı golle skor 1-1 olurken 62. dakikada ise Nwaiwu golüyle skor 2-1' ulaştı. Maçta 90 dakikanın tamamlanmasının ardından kazanan Trabzonspor oldu.

DERBİYİ KİM KAZANDI?

TS-GS derbisini 2-1 skorla Trabzonspor kazandı. Bordo mavililer üç büyükler karşısındaki uzun süren mağlubiyet serisini bozdu.

