Televizyon haberciliğinde sahadan yaptığı yayınlarla geniş kitlelerce tanınan Tuğba Södekoğlu, mesleki geçmişi ve ekranlardaki rolüyle merak ediliyor. İzleyiciler, Gün Başlıyor programı sunucusu olarak ekran karşısına geçen Tuğba Södekoğlu kimdir, kaç yaşında araştırıyor.

Haber programlarında hem muhabir hem de sunucu kimliğiyle izleyici karşısına çıkan Tuğba Södekoğlu, son yıllarda adından sıkça söz ettiren medya mensupları arasında yer alıyor. Son olarak Habertürk'teki Gün Başlıyor programının sunucusu olarak ekran karşısına çıktı.

TUĞBA SÖDEKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Södekoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitiminin ardından televizyon haberciliğine adım atan Södekoğlu, muhabirlik alanında uzmanlaşarak saha haberciliğinde aktif rol üstlendi.

Tuğba Södekoğlu’nun doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla net olarak paylaşılmadı. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Södekoğlu’nun biyografisi daha çok mesleki kariyeri ve medya çalışmaları üzerinden şekillenmektedir. Habercilik kariyerine 2013 yılında ATV bünyesinde başlayan Södekoğlu, ilerleyen yıllarda Show TV’ye transfer oldu. Aynı zamanda Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

GÜN BAŞLIYOR SUNUCUSU KİM?

Son günlerde "Gün Başlıyor” programının sunuculuğunu Tuğba Södekoğlu üstleniyor.

