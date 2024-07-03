Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu

TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıklayacak. Binlerce vatandaşın gözü rakamlarda olurken memur ve emekli maaşı zammı için son 6 aylık farka bakılacak. Mayıs ayı enflasyon oranıyla beraber son 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuştu. Nisan, Mayıs aylara göre enflasyon oranları 2024...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TÜİK haziran ayı enflasyon oranında bekleyiş sürerken emekli ve memur maaşlarına uygulanacak olan zam miktarı da netleşecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs son 5 aylık enflasyon rakamının ne kadar olduğu da araştırılırken haziran enflasyon farkı vatandaşın gündeminde yer aldı.

NİSAN, MAYIS SON 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR 2024?

2024 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında açıklanan enflasyon oranları sonucunda son 5 aylık fark yüzde 22,72 olurken emekli ve memurlar %22,72'lik oranda zammı garantiledi.

TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon farkı 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 oldu - 1. Resim

TÜİK SON 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Son 5 aylık veriler belli olurken haziran ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Haziran rakamlarının duyurulmasıyla beraber son 6 aylık veriler netleşecek ve memur zammı belli olacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu ayın enflasyonu %2,52 ve 6 aylık enflasyon %25,81 olarak hesaplandı. Tahminlee göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammı yüzde 25,81, memurlara ise yüzde 20,35'e gelmesi bekleniyor

TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon farkı 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 oldu - 2. Resim

2024 MAYIS ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs enflasyon oranı, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk patrondan çalışanlarına büyük jest: Her çalışanının hesabına 36 bin lira yatırılacakTarihi maç öncesi mesaj verdi! Hollanda'nın yıldızı Depay'ın Türkiye paylaşımı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu - HaberlerYeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL olduSon 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktı - HaberlerSon 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktıHaziran enflasyon verisi yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken memurlara 14,7 ve emeklilere yüzde 24,73 zam yapılacak - HaberlerHaziran enflasyon verisi yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken memurlara 14,7 ve emeklilere yüzde 24,73 zam yapılacakMerih Demiral ve İsviçreli eşi Heidi Lushtaku 2021 yılında evlendi - HaberlerMerih Demiral ve İsviçreli eşi Heidi Lushtaku 2021 yılında evlendiTÜİK mayıs ayı enflasyon oranı yıllık yüzde 75,45 olurken haziran rakamı bugün belli olacak - HaberlerTÜİK mayıs ayı enflasyon oranı yıllık yüzde 75,45 olurken haziran rakamı bugün belli olacakMemur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak - HaberlerMemur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak
Sonraki Haber Yükleniyor...