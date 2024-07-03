TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu

3 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıklayacak. Binlerce vatandaşın gözü rakamlarda olurken memur ve emekli maaşı zammı için son 6 aylık farka bakılacak. Mayıs ayı enflasyon oranıyla beraber son 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuştu. Nisan, Mayıs aylara göre enflasyon oranları 2024...

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TÜİK haziran ayı enflasyon oranında bekleyiş sürerken emekli ve memur maaşlarına uygulanacak olan zam miktarı da netleşecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs son 5 aylık enflasyon rakamının ne kadar olduğu da araştırılırken haziran enflasyon farkı vatandaşın gündeminde yer aldı.

NİSAN, MAYIS SON 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR 2024?

2024 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında açıklanan enflasyon oranları sonucunda son 5 aylık fark yüzde 22,72 olurken emekli ve memurlar %22,72'lik oranda zammı garantiledi.

TÜİK SON 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Son 5 aylık veriler belli olurken haziran ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Haziran rakamlarının duyurulmasıyla beraber son 6 aylık veriler netleşecek ve memur zammı belli olacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu ayın enflasyonu %2,52 ve 6 aylık enflasyon %25,81 olarak hesaplandı. Tahminlee göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammı yüzde 25,81, memurlara ise yüzde 20,35'e gelmesi bekleniyor

2024 MAYIS ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs enflasyon oranı, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.