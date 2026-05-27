Turkcell Süper Kupa 2026’da yarı final eşleşmeleri netleşti. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın ardından gözler Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor’un mücadele edeceği Süper Kupa organizasyonuna çevrildi. Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri ve eşleşmeler merak ediliyor.

2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Türk futbolunda yeni sezon öncesi heyecan Süper Kupa karşılaşmalarına taşındı. Yeni formatıyla oynanmaya devam eden organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli olurken, futbolseverler maçların ne zaman oynanacağını ve final yolundaki eşleşmeleri araştırmaya başladı.

TURKCELL SÜPER KUPA 2026 NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa 2026 kapsamında oynanacak yarı final ve final maçlarının tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, müsabakaların oynanacağı stadyumlar ve karşılaşma takviminin ilerleyen günlerde ilan edileceği belirtildi.

Yeni format kapsamında Süper Kupa artık tek maç üzerinden değil, yarı final ve final sistemiyle düzenleniyor. Geçtiğimiz sezondan itibaren uygulanmaya başlayan formatta lig şampiyonu, lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve kupa finalisti organizasyonda mücadele ediyor.

TURKCELL SÜPER KUPA 2026 EŞLEŞMELERİ

Açıklanan eşleşmelere göre Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor yarı finalde karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kazanan ekipler Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe final ihtimali futbol kamuoyunda şimdiden gündem olurken, Trabzonspor ve Konyaspor’un performansı da merak konusu oldu.

