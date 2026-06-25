Türkiye-ABD muhtemel 11 araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda son hafta karşılaşmaları öncesinde gözler Türkiye-ABD maçına çevrildi. A Milli Takım'ın muhtemel ilk 11'i, maç kadrosu ve mücadelede forma giymesi beklenen isimler futbolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, turnuvaya puanla veda etmeyi hedeflerken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 de merak konusu oldu.

TÜRKİYE-ABD MAÇI KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 26 kişilik aday kadrosunda Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok yıldız isim yer alıyor.

Türkiye-ABD muhtemel 11ler! Türkiye-ABD maçı kadrosunda kimler var?

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

TÜRKİYE-ABD MUHTEMEL 11'LER!

D Grubu'nun son haftasında oynanacak Türkiye-ABD karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri netleşmeye başladı. ABD, ilk iki maçını kazanarak grup liderliğini garantilemiş olsa da organizasyonu üçte üç yaparak tamamlamak isterken, Türkiye ise Dünya Kupası'na puanla veda etmeyi amaçlıyor.

Türkiye-ABD muhtemel 11ler! Türkiye-ABD maçı kadrosunda kimler var?

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

ABD: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergino Dest, Christian Pulisic, Weston McKennie, Haji Wright.

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