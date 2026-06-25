Batman'da para nakil aracı ile minibüsün kavşakta çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazada 15 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Raman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın E. yönetimindeki 21 LD 333 plakalı minibüs ile Ömer B. idaresindeki 06 BIG 213 plakalı para nakil aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da can pazarı! Para nakil aracı minibüse çarptı: 15 yaralı

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası