The Traitors Türkiye yarışmasıyla gündeme gelen isimlerden biri de Tara De Vries oldu. Bir dönem magazin programı sunan Tara De Vries, 2018 yılında Türkiye’yi Miss Universe sahnesinde temsil etmişti. Peki, Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries kimdir, kaç yaşında?

6 Ekim 1998 doğumlu Tara Madelein De Vries, Hollanda’da, Hollandalı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İşletme ve medya eğitimi alan de Vries, İstanbul ve Amsterdam arasında yaşamını sürdürmüş; 2018 yılında Miss Turkey seçilerek Türkiye’yi Miss Universe sahnesinde temsil etmiştir.

Annesi Özlem Kaymaz’ın 1992 yılında Miss Turkey seçilmesi, onun hayatındaki ilham kaynaklarından biri olmuştur. Özlem Kaymaz, Hollandalı mühendis Watze de Vries ile evlenerek Hollanda'ya yerleşmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.

Üç yılı aşkın süre Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından birinde sunuculuk yaparak milyonlara ulaşan de Vries, son olarak The Traitors Türkiye yarışmasıyla gündeme geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası