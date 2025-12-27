2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı’nın play-off turundaki rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak eleme karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman?

Avrupa elemelerinde play-off aşamasına kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hedefine ulaşabilmek için önemli bir sınava çıkacak. İsviçre’nin Zürih şehrinde yapılan kura çekimi sonrası ay-yıldızlıların rakibi Romanya Milli Futbol Takımı olarak belirlendi. Tek maçlık bu karşılaşma, turnuvaya katılım yolunda belirleyici olacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşması, 26 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat ise Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak bu eleme turunda kazanan taraf, Dünya Kupası yolunda bir adım daha atacak. Ay-yıldızlı ekip, bu kritik karşılaşmada alacağı sonuçla hem sportif hem de psikolojik avantaj elde etmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

Türkiye, Romanya engelini aşması halinde play-off finaline yükselecek. Final maçında rakip, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak yarı final mücadelesinin galibi olacak. Play-off finali 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Final karşılaşmasının deplasmanda yapılması ve Türkiye saatiyle 21.45’te başlaması planlanıyor. Bu iki maçlık süreç, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na katılım kaderini belirleyecek.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmanın TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluşla ilgili resmi duyuru TFF tarafından yapılacak.

