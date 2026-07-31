İnternet servis sağlayıcısı TurkNet'te yaşanan erişim sorununun ardından şirketten yeni bir açıklama geldi. TurkNet, kesintinin internet trafiğini yönlendiren sistemlerde meydana gelen beklenmedik bir durumdan kaynaklandığını, teknik ekiplerin müdahalesiyle internet erişiminin kademeli olarak yeniden sağlandığını duyurdu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kullanıcı bildirimleri, TurkNet'te geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandığını ortaya koymuştu. Bazı kullanıcılar internet bağlantısının yanı sıra mobil uygulama ve dijital destek kanallarına erişimde de aksaklıklar yaşandığını bildirmişti. Erişim sorununa ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. TurkNet resmi "X" hesabından yaptığı açıklamayla çalışmalarının ardından internet erişiminin kademeli olarak yeniden sağlandığını duyurdu.



TurkNet'ten internet kesintisine ilişkin yeni açıklama geldi! Erişim kademeli olarak yeniden sağlandı

KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ



Kesintinin internet trafiğini yönlendiren sistemlerde meydana gelen beklenmedik bir durumdan kaynaklandığını belirten şirket; "Değerli kullanıcılarımız,

Bugün internet erişiminde yaşanan kesinti, internet trafiğini yönlendiren sistemlerimizde meydana gelen beklenmedik bir durumdan kaynaklanmıştır. Teknik ekiplerimizin müdahalesiyle internet erişimi kademeli olarak yeniden sağlanmıştır.

Yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtir, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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