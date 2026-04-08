2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle TUS sonuç tarihi duyurulmuştu. Adaylar, TUS 2026 sonuçlarını online olarak görüntüleyebilecek. Peki, TUS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı veya yaygın kullanımıyla Tıpta Uzmanlık Sınavı (2026 TUS) 1. Dönem sınav sonuç tarihi, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın hemen ardından gündeme geldi. Yayımlanan takvime göre, TUS sonuçları sınav tarihiden 1 ay sonra ilan edilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.



TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

