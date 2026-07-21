TYT ile tercih yapılan bölümler hangileri? 2 yıllık ön lisans bölümleri 2026
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıkları hız kazandı. TYT puanıyla 2 yıllık ön lisans programlarını değerlendirecek adaylar tercih yapabilecekleri bölümleri ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, TYT ile tercih yapılan bölümler hangileri?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlara aday için tercih sürecine girdi. Gözler, ÖSYM'nin tercih kılavuzuna çevrilirken, adaylar ilgi alanlarına ve başarı sıralamalarına uygun programları araştırmaya hız verdi. Tercih döneminde en çok merak edilen konuların başında ise TYT puanıyla tercih edilebilecek ön lisans programları yer alıyor.
TYT İLE TERCİH YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla adaylar, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programlarına tercih yapabiliyor. Bunun yanı sıra bazı üniversitelerde özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen programlar da bulunuyor. Tercih döneminde adayların yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını da dikkate alması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, adayların tercih listelerini oluştururken yalnızca geçen yılın taban puanlarına odaklanmaması, 2025 yerleştirme başarı sıralamalarını da incelemesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca üniversitelerin eğitim dili, staj olanakları, bulunduğu şehir ve mezuniyet sonrası iş imkanları da tercih sürecinde değerlendirilmesi gereken kriterler arasında bulunuyor.
TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ
TYT puanı ile alan bazı bölümlerin listesi şu şekilde:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Akıllı Sera Teknolojileri
Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ambalaj Tasarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Atık Yönetimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Deniz Brokerliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Dış Ticaret
Dijital Tarım Teknolojileri
Dijital Fabrika Teknolojileri
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Emlak Yönetimi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
E-Ticaret ve Pazarlama
Ev İdaresi
Evde Hasta Bakımı
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Fizyoterapi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Hava Lojistiği
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İç Mekan Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İkram Hizmetleri
İlahiyat (Önlisans)
İlk ve Acil Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
İşletme Yönetimi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kooperatifçilik
Kozmetik Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültürel Miras ve Turizm
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Maliye
Mantarcılık
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mekatronik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mermer Teknolojisi
Metalurji
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Nüfus ve Vatandaşlık
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ortopedik Protez ve Ortez
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pastacılık ve Ekmekçilik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistliği
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Seramik, Cam ve Çinicilik
Silah Sanayi Teknikerliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarap Üretim Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım Teknolojisi
Tarım Makineleri
Tarımsal İşletmecilik
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçak Teknolojisi
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yat Kaptanlığı
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi