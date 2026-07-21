UEFA Konferans Ligi: Başakşehir-Inter Turku maçı TRT 1’de
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda 22 Temmuz Çarşamba günü Inter Turku ile Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu’nda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, rövanşı 30 Temmuz’da Finlandiya’da oynayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı ilk karşılaşma, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’den canlı yayınlanacak.
Başakşehir, Inter Turku’yu elemesi halinde 3'üncü turda Vaduz-Atletic Club d’Escaldes eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.