Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Birçok yolcu ''Uçuşlar iptal mi?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok şehirde uçuş planlamaları yeniden düzenlenirken, özellikle İstanbul Havalimanı çıkışlı seferlerde iptaller dikkat çekti. 1 Ocak’ta Türk Hava Yolları ve AJet’in çok sayıda uçuşu iptal etmesinin ardından, 3 Ocak Cumartesi günü için de yeni iptal listeleri açıklandı. İşte 3 Ocak iptal edilen uçak seferleri...

Uçuşlar iptal mi sorusu gündeme getirilirken İstanbul’dan Trabzon ve Mardin’e planlanan sabah uçuşları iptal edilirken, Şanlıurfa ve Adıyaman seferleri de yapılamadı. Denizli, Amasya, Elazığ, Sivas ve Malatya uçuşları hava şartları nedeniyle iptal edilen diğer hatlar oldu. Yetkililer yolcuların havalimanına gitmeden önce mutlaka uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. İşte 3 Ocak iptal edilen uçak seferleri...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesi üzerine havayolu şirketleri bazı seferler için iptal kararı aldı. 1 Ocak’ta THY, Pegasus ve AJet tarafından yapılan iptallerin ardından 3 Ocak Cumartesi günü için de İstanbul Havalimanı çıkışlı çok sayıda iç hat uçuşunun iptal edildiği açıklandı.

3 OCAK İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

07:10 Trabzon

07:20 Mardin

07:30 Şanlıurfa

07:45 Adıyaman

08:50 Denizli

09:15 Amasya

09:20 Elazığ

09:20 Sivas

09:25 Malatya

09:30 Tokat

09:35 Çukurova

10:00 Ankara

10:00 İzmir

11:00 Ankara

12:00 İzmir

14:00 Ankara

16:15 Batman

