İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 29 Aralık tarihli su kesintisi programını resmi sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bazı ilçe ve mahallelerde ise kesinti 2 saate kadar sürecek

Karabağlar, Bergama, Konak, Ödemiş gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintisi yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), ana boru patlağı ya da elektrik arızasından dolayı birçok ilçede su kesintileri 2 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Ocak 2026 tarihli İZSU su kesintisi programı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan güncel listeye göre, Bergama'da sular 17.30'da, Konak, Kemalpaşa ve Karabağlar'da 17.00'de gelecektir.

