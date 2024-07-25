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UKOME toplantısının ardından taksi indi bindi 100 TL olurken taksimetre açılış 30 TL’ye çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UKOME toplantısının ardından taksi indi bindi 100 TL olurken taksimetre açılış 30 TL’ye çıktı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam sonrasında taksi ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya çıkarken vatandaşlar indi bindi ne kadar oldu, kaç TL araştırıyor.

25 Temmuz günü İstanbulkart akbil fiyatlarında değişiklik olurken vatandaşlar taksi ücretlerine zam geldi mi merak ediyordu.

İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2024?

UKOME toplantısı sonrası %13'lük zam ile beraber tam elektronik bilet 20 TL olurken aylık öğrenci abonman 282,5 TL oldu.

Taksimetre açılış ücreti 30 TL olurken sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya çıktı.

TAKSİ FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ, KAÇ TL?

25 Temmuz günü gerçekleşen toplantı sonrasında taksi ücretlerinde de zam uygulandı. İndi bindi ücreti 100 TL'ye çıkarken sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya çıktı.

UKOME toplantısının ardından taksi indi bindi 100 TL olurken taksimetre açılış 30 TL’ye çıktı - 1. Resim

MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam sonrasında en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 18 TL olurken 4-7 arası 19, 7-11 arası 20, 11-15 arası 21, 15-20 arası ise 22,5 TL oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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