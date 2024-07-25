UKOME toplantısının ardından taksi indi bindi 100 TL olurken taksimetre açılış 30 TL’ye çıktı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 12:54 - Güncelleme:

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Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam sonrasında taksi ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya çıkarken vatandaşlar indi bindi ne kadar oldu, kaç TL araştırıyor.